Ефимов: два образовательных объекта построили в Южном Медведкове в 2025 году

Школу на 1100 мест и детский сад на 220 воспитанников возвели в Южном Медведкове в 2025 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Их построили в рамках формирования жилого квартала. В зданиях создали комфортное пространство для учебно-воспитательной деятельности с современными группами, учебными кабинетами, спортивными залами и мастерскими», — добавил он.

Строили здания за счет инвесторов, после сдачи они перешли в собственность города.

Прилегающую территорию облагородили: высадили деревья и кусты, разбили клумбы, оборудовали спортивные и прогулочные площадки.

«Для воспитанников в здании предусмотрели музыкальный и физкультурный залы, девять групповых ячеек с раздвижной шторой, отделяющей зону спальни от остального пространства. Помимо этого, там разместили кружковую комнату для развивающих занятий, а также кабинеты логопеда и психолога», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Во время строительства состоялось 20 выездных проверок, по итогам которых объекты разрешили ввести в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада в Южном Медведкове.