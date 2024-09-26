Ефимов: дорога вблизи Варшавского шоссе в ТиНАО готова почти на четверть

Четырехполосная дорога в Щербинке, которая соединит Южную улицу и Залинейный переулок, готова на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С момента присоединения к Москве в ТиНАО было построено и реконструировано более 400 километров дорог. И мы продолжаем активно развивать транспортный каркас новых округов», — отметил он.

Ефимов добавил, что уже полностью подготовили насыпь, сейчас укладывают полотно и инженерные коммуникации. Жители Щербинки получат удобные выезды на Варшавское шоссе и к станции МЦД-2 «Остафьево».

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что Южную улицу и Залинейный переулок тоже расширят до четырех полос, а возле станции сделают разворотное кольцо.

«Также в рамках проекта оборудуют пешеходный тротуар и велосипедную дорожку, вдоль автодороги сделают наружное освещение», — подчеркнул он.

Кроме того, на дороге установят три светофора и автоматическую систему управления движением, а также благоустроят окрестности.

Ранее мэр Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которую через два года хотят соединить с Московским скоростным диаметром.