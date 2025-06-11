Ефимов: дом Моссельпрома в Калашном переулке отреставрируют

Москомэкспертиза согласовала проект ремонта дома Моссельпрома в Калашном переулке. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Восьмиэтажный дом, построенный в стиле конструктивизма, носит статус объекта культурного наследия регионального значения и сохранил подлинные архитектурные элементы начала XX века, которым планируют придать первозданный вид. Кроме того, его обработают для лучшей защиты от вредного воздействия окружающей среды.

«В здании проведут реставрацию, в том числе восстановят графическое оформление фасадов — знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов», — рассказал он.

«Специалисты отремонтируют балконы, поменяют водосток, отливы окон и декоративных карнизов, а стены фасадов и цоколя перед покраской обработают антисептиками», — рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Для ремонтных работ подобрали современные материалы, которые тем не менее соответствуют конструкции здания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ежегодно реставрировать не менее 150 объектов культурного наследия.

Также он анонсировал завершение реставрации фасадов дворца Дурасова в Люблине до конца года.