Ефимов: детско-взрослую поликлинику построили в Филимонковском

В поселке Марьино в районе Филимонковский в Новой Москве возвели детско-взрослую поликлинику площадью 6,8 тысячи квадратных метров, рассчитанную на 320 посещений в смену. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В здании есть лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, установлено необходимое медицинское оборудование», — отметил он.

В четырехэтажном здании будут работать врачи по всем основным специальностям. Принимать в ней будут как взрослых, так и детей. Жителям будут проводить диагностику, лечить их и помогать им восстановиться. Кроме того, в ней создали условия для маломобильных граждан, а прилегающую территорию облагородили, высадив газоны.

«В течение последних лет благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО осуществлен переход на самые современные стандарты обслуживания граждан», — сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что медицинскую помощь там начали оказывать на том же уровне, что и в среднем по Москве.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что ведомство контролировало постройку объекта на всех этапах.

«За время работ на площадке проведено четыре выездные проверки, по итогам последней, завершившейся в сентябре, инспекторы комитета оформили заключение о соответствии здания проектной документации», — добавил он.

Объект возвели за счет адресной инвестиционной программы. По такому же принципу построят и детско-взрослую поликлинику в поселке Птичное. Она сможет принять до 750 пациентов в смену, там обустроят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.