Ефимов: четыре проекта КРТ общей площадью 13,7 гектара утвердили в апреле

Четыре проекта реорганизации площадок по программе комплексного развития территорий утвердили в апреле. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ в течение пяти-восьми лет построят на месте депрессивных участков жилые дома с необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также деловые пространства», — добавил он.

Общая площадь территорий на улице Неверовского, Очаковском и Боровском шоссе, а также на Симоновском Валу составляет 13,7 гектара. Вложить в них планируется 133 миллиарда рублей, благодаря чему появится почти 4,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, там проложат новые дороги, включая пешеходные, и высадят деревья.

«На площадках, где будут реализованы проекты, построят жилье, а также офисные и общественно-деловые комплексы с магазинами, кафе, ресторанами и отделениями банков. В жилых домах также появятся объекты торговли, общепита и сервисные службы», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего в столице сейчас реализуют 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.