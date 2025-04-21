Ефимов: частные школы и детские сады сэкономят на аренде помещений 2,6 млрд рублей

Московские частные образовательные организации в общей сложности арендуют у города свыше 160 тысяч квадратных метров недвижимости по льготным ставкам. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За счет этого более 120 учреждений, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, а также школы и детские сады сэкономят в 2025 году свыше 2,6 миллиарда рублей», — заявил он.

Вырученные средства организации могут вкладывать в развитие. Льготная ставка для частных вузов, колледжей и учреждений дополнительного образования составляет четыре тысячи рублей за квадратный метр в год.

«Для частных школ и детских садов действует ставка 2,1 тысячи рублей за квадратный метр в год», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего льготами пользуются более 100 частных образовательных заведений столицы. У владельцев учебных учреждений также есть возможность арендовать здание на 49 лет по ставке рубль за квадратный метр в год, если отремонтировать его за свой счет. Этим уже воспользовались несколько организаций.