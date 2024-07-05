Ефимов: Большую Филевскую улицу свяжут с Третьим транспортным кольцом

В московских районах Филевский парк и Дорогомиловский построят новую автодорогу длиной 3,7 километра, которая свяжет Большую Филевскую улицу и Третье транспортное кольцо. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту в Западном административном округе идет строительство и реконструкция 3,7 километра дорог, в том числе одного путепровода протяженностью 215 метров», — сообщил он.

Ефимов отметил, что общая строительная готовность объекта составляет 75 процентов, а завершить работы планируется уже в этом году.

Новая дорога пройдет от Шелепихинского моста вдоль улицы Заречная в сторону Кутузовского проспекта, далее будет ответвление к улице Новозаводская в районе дома номер 2Б. Затем она проходит под Белорусским мостом железной дороги, идет вдоль Проектируемого проезда № 1033 и заканчивается в районе дома номер 31 на набережной Тараса Шевченко.

Реализация объекта позволит улучшить транспортную доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк, а также обеспечить транспортную связь между улицей Большая Филевская, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом.

В рамках благоустройства территорий уложат 2,3 гектара газонов и высадят 115 деревьев и более 7,2 тысячи кустарников. Строительство ведется в плотной жилой застройке комплекса «Юго-Западный порт» вдоль поймы Москвы-реки.

Ефимов назвал подобные мероприятия неотъемлемой частью транспортного каркаса, формируемого по поручению мэра Сергея Собянина.