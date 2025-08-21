Ефимов: более половины средств АИП за три года выделят на развитие транспорта

На развитие транспортной инфраструктуры столицы в ближайшие три года планируется потратить более половины объема Адресной инвестиционной программы — 1,7 триллиона рублей из 3,3. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые станции метро и дороги не только повышают мобильность граждан, но и становятся точками притяжения: рядом с ними формируются деловые центры, жилые комплексы, социальные объекты», — заявил он.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 123 станции и более 250 километров линий метро и МЦК. Возводятся еще 17 станций и две новые линии — Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Четыре станции начнут работу уже в сентябре.

Кроме того, за это время проложили более 1,5 тысячи километров автомобильных дорог — почти четверть от всего объема. В планах до конца 2027 года возвести еще 270 километров.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об открытии еще одного участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Достроить ее планируется в следующем году.