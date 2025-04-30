Ефимов: более 4000 семей переехали в новые квартиры по реновации с начала года

Более четырех тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более 1,5 тысячи из них переехали в Восточном административном округе, свыше 600 семей — в Юго-Восточном. Еще около 430 семей переехали в новые жилые комплексы в Западном административном округе», — рассказал он.

Жильцы, готовящиеся к переезду, могут воспользоваться инструкцией по оформлению документов, опубликованной на сайте правительства Москвы. Там же можно прикрепиться к другой поликлинике и записать детей в другую школу или детский сад. Кроме того, городские власти могут бесплатно предоставить для переезда грузчиков и автомобили, если подать на это запрос.

«С начала 2025 года этой услугой воспользовались более трех тысяч семей», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.