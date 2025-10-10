Ефимов: более 250 гектаров земли реорганизуют по принятым с начала года проектам КРТ

С начала года правительство Москвы утвердило 46 проектов комплексного развития территорий, по которым реорганизуют 263 гектара территорий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сорок проектов КРТ реализуют операторы, а остальные — правообладатели и инвесторы, определенные по итогам открытых аукционов. В результате в городе дополнительно появится около 76 тысяч рабочих мест», — добавил он.

Проекты реализуют в 42 районах Москвы. По ним построят новые жилые микрорайоны и общественно-деловые здания. Наиболее масштабная реорганизация затронет бывшую промзону «Магистральные улицы» в Хорошевском районе.

«В рамках проекта возведут современный городской квартал, включающий жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, в том числе школы более чем на четыре тысячи учеников и детские сады более чем на 1,7 тысячи воспитанников», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего сейчас в столице реализуют 336 таких проектов.