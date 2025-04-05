Ефимов: более 180 спортивных и детских площадок обустроили в 2024 году по реновации

По программе реновации строители возводят в Москве не только новые дома, но и инфраструктуру для их жителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Территории рядом с домами оборудованы детскими и спортивными площадками. На сегодня их суммарное количество около возведенных в прошлом году новостроек превышает 180», — добавил он.

Всего по программе реновации в прошлом году возвели 74 дома, а облагородить планируется около двух тысяч гектаров придомовых территорий. Кроме площадок на них высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники и укладывают газоны.

«При обустройстве детских и спортивных площадок используется безопасное резиновое покрытие, а инвентарь и конструкции изготавливают только из качественных и надежных материалов», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Больше всего площадок — 50 — возвели в Восточном административном округе. Следом идут север и северо-восток столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.