Ефимов: более 160 объектов здравоохранения получили льготы на аренду помещений

Предприниматели, открывшие в городских объектах медицинские центры и стоматологические клиники, заключили с правительством Москвы 161 льготный договор аренды недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город оказывает частным медицинским учреждениям имущественную поддержку. Организации, получившие помещения без торгов, пользуются различными арендными льготами», — сообщил он.

По словам Ефимова, в 2024 году предприниматели за счет этого смогут сэкономить 677 миллионов рублей, что станет существенной поддержкой для их деятельности.

«Благодаря системной поддержке за последние три года такие организации сэкономили уже 1,8 миллиарда рублей», — добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он заявил, что общая площадь таких предприятий превышает 50 тысяч квадратных метров. Сэкономленные средства бизнес сможет потратить на повышение качества услуг или расширение сети.