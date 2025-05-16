Ефимов: более 150 предпринимателей за три года освободили от обеспечительных платежей

С 2022 года столичные власти освободили 154 предпринимателей от обеспечительных платежей при продлении аренды нежилых помещений. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, значительную часть которых составляют представители малого бизнеса», — объяснил он.

Обеспечительные платежи — это предоплата за последние пять месяцев действия договора. Ее вносят после перезаключения в качестве страховки. Таким образом арендаторы сумели сэкономить почти 224 миллиона рублей. При этом, чтобы получить послабление, им необходимо добросовестно исполнять обязанности и вовремя платить.

«С начала 2025-го поддержку в виде освобождения от обеспечительного платежа получили арендаторы 10 объектов недвижимости. Сумма сэкономленных ими средств составила 12,3 миллиона рублей», — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Всего льготой за время действия программы воспользовались арендаторы 54,4 тысячи квадратных метров.