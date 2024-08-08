Ефимов: более 12 километров дорог построили в Москве с начала 2024 года

Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы
Фото: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы

С начала года в Москве построили 12,3 километра дорог, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Всего с 2011 года в столице возвели свыше 1372 километра трасс.

По словам Ефимова, масштабные работы выполнили в рамках формирования нового транспортного каркаса.

«Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений — с начала текущего года. Их количество выросло на 65%. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов», — уточнил он.

Одни из самых значимых объектов стали пешеходный мост, соединяющий стрелку острова Балчуг (Болотную набережную) с Крымской и Якиманской набережными,  а также транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Кроме того, в марте 2024 года открыли путепровод примерно на 24–25-м километре Ленинградского шоссе.

До конца этого года собираются ввести в эксплуатацию несколько важных объектов, среди них есть транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и трасса, которая свяжет Московский скоростной диаметр с дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также откроют участок этой дороги от станции метро «Новомосковская» до улицы Поляны и дублер Калужского шоссе

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