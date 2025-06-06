Ефимов: базовый институт проектирования гражданских объектов создали в Москве

Базовый институт для проектирования городской среды появился в Москве на базе «Моспроект-4». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый центр компетенций станет площадкой, где будут разрабатываться и тестироваться передовые решения для столицы — от умных общественных пространств до объектов строительства нового поколения», — заявил он.

Замглавы города добавил, что благодаря этому решению город вернется к лучшим собственным традициям проектирования. При этом институт будет не только проектировать объекты, но и обучать молодых специалистов, создавая им условия для профессионального роста и помогая внедрять в жизнь их нестандартные решения. Таким образом столичные власти надеются сделать проектирование городской среды гораздо более эффективным.

«Мы создаем не просто новую организацию, а современный центр градостроительной мысли, который поможет сделать Москву еще более комфортным и технологичным городом», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.