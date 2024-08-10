Ефимов: 4 вентиляционные установки обеспечат теплом наземную станцию «Потапово»

Владимир Ефимов/ Пресс-служба Комплекса градостроительной политики
Фото: Владимир Ефимов/ Пресс-служба Комплекса градостроительной политики

Построенная по новой технологии станция метро «Потапово» станет первой отапливаемой наземной платформой в столичном метрополитене. Теплом ее обеспечат четыре вентиляционные установки, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станция расположена в Коммунарке в Новой Москве. Основные работы по строительству завершили, в данный момент ведутся отделочные работы, монтаж и наладка инженерного оборудования.

«На крыше станции „Потапово“ смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью два мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года», — сообщил заммэра.

Ефимов добавил, что на станции дополнительно утеплили вестибюли и использовали двойные стеклопакеты на путевых стенах для минимизации теплоотдачи.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что станционный комплекс предусматривает фасадное остекление на большой площади.

«Это обеспечит максимальную освещенность интерьера и позволит в вечернее время выходить световому потоку, благодаря чему будут создаваться визуальные эффекты снаружи и внутри здания», — рассказал Загрутдинов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что новая станция обеспечит транспортную доступность почти 170 тысячам жителей Коммунарки, «Потапово» уже готовится к открытию.

«Сейчас мы проводим проверку и подготовку всех инженерных систем. Это позволит обеспечить безопасность и комфорт поездок пассажиров», — рассказал Ликсутов.

Технический пуск участка Сокольнической линии от «Новомосковской» до «Потапово» провел мэр Москвы Сергей Собянин.

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