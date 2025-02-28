Ефимов: 259 старых жилых домов начали расселять по реновации в 2024 году

В 2024 году по реновации начали переселять свыше 49 тысяч москвичей из 259 жилых домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для них город передал 82 новостройки с просторными квартирами и качественным ремонтом. Всего с начала реализации программы реновации расселение затронуло свыше 1,2 тысячи домов», — добавил он.

Расселение коснулось домов в 11 округах. Больше всего — 75 — их в Восточном административном округе, где предложения новых квартир получили более 15 тысяч москвичей. Опустевшие здания снесут, а на их месте возведут новостройки с современной инфраструктурой. Столичные власти при этом оказывают жителям поддержку.

«Благодаря сервису „Помощь в переезде“ город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и грузовой автомобиль для переезда в новую квартиру», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Практически все участники программы получают квартиры в тех же районах, где жили до этого. Только в Зеленограде и Новой Москве переселение ведут в пределах округа. Всего в прошлом году почти 29 тысяч жителей столицы получили уведомления о начале переселения, предложения равнозначных квартир или первые документы на новое жилье.

«Всем им департамент городского имущества направил соответствующие письма, а горожанам, имеющим учетную запись на портале mos.ru, еще и уведомления о старте переселения в личном кабинете», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего по программе планируется расселить 5176 зданий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах реализации программы реновации в 2024 году.