Ефимов: 25 исторических зданий отреставрировали в Москве по программе льготной аренды

В 2012 году в Москве заработала программа льготной аренды «Один рубль за квадратный метр в год», позволяющая привлекать инвесторов к восстановлению объектов культурного наследия. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов подвел промежуточные итоги.

«За это время в столице отреставрировали 25 исторических зданий общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Восстановленные объекты находятся в пяти административных округах: на юго-востоке, северо-западе, севере, востоке и в центре Москвы», — рассказал он.

Договор аренды заключается по итогам торгов сроком на 49 лет. В течение первых пяти лет инвестор обязуется восстановить здание за собственный счет и с соблюдением охранных обязательств, а после этого переходит на льготную ставку.

«Такой подход позволяет дать новую жизнь знаковым архитектурным памятникам, а бизнес получает дополнительные возможности для развития в районах с высокой туристической и деловой активностью», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Из 25 восстановленных зданий 21 находится в центре столицы. Среди них — здание Московской межевой канцелярии, дом купца Баулина и другие.