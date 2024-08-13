Ефимов: 215 гектаров выделили с начала года под инфраструктурные и соцобъекты

Правительство Москвы с начала года выделило 215 гектаров застройщикам, работающим по городскому заказу, для возведения объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первом полугодии 2024-го для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, спортивных комплексов и других объектов застройщикам выделен 231 земельный участок», — заявил он.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что участки выделили во всех административных округах.

«Больше всего в Новомосковском — свыше 50 гектаров для развития транспортной, инженерной инфраструктуры, а также возведения административных зданий», — добавил он.

Например, в Измайлове построят образовательный комплекс общей площадью 33 тысячи квадратных метров для полутора тысяч учеников и воспитанников. В районе Филимонковский в Новой Москве возведут административный центр площадью 6,5 тысячи квадратных метров, где разместятся управа, МФЦ и помещения мировых судей.

За первое полугодие в Москве, по данным мэра Сергея Собянина, ввели в эксплуатацию 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости.