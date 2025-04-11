Ефимов: 13 ЖК строят на западе Москвы по реновации на месте снесенных старых домов

На западе Москвы на месте снесенных старых домов возводят 13 новых жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В них предусмотрено почти пять тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой общей площадью свыше 290 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить новое жилье ориентировочно 10,5 тысячи жителей», — рассказал он.

Новостройки получают современную инфраструктуру — не только детские и спортивные площадки, газоны и цветники, но и помещения для консьержей и колясок. Первые этажи выполнены нежилыми — на них разместятся магазины, кафе и другие социально-бытовые объекты.

«Строительство жилых комплексов на месте сноса ведется в семи районах Западного административного округа. В частности, в Филях-Давыдкове появится три новостройки, столько же — в районе проспекта Вернадского, еще две — в Очакове-Матвеевском», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Программа реновации действует с 2017 года. По ней расселят более пяти тысяч старых домов, а новые квартиры получат около миллиона москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.