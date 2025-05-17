Ефимов: 11 инвесторов начали восстанавливать исторические объекты в Москве с 2020 года

С 2020 года инвесторы арендовали 11 исторических зданий в Москве общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров по программе «Рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два реставрационных проекта завершены, а предприниматели переведены на льготную ставку аренды. На девяти объектах восстановительные работы продолжаются», — добавил он.

По условиям программы на торгах разыгрывают право аренды помещения сроком на 49 лет. Победитель торгов должен в течение пяти лет отреставрировать объект за собственный счет, затем его переводят на льготную ставку. В основном такие исторические здания находятся в центре Москвы, но есть и исключения.

«По одному зданию находится на юге и юго-востоке — это водоемная башня на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги в Даниловском районе и деревянный дом купца Виноградова в Южнопортовом», — заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Здания в ЦАО восстанавливают в шести районах: Таганском, Красносельском, Пресненском, Тверском, Хамовниках и Арбате.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации фасадов дворца Дурасова в Люблине.