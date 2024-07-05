Эффект бабочки. Почему прогнозы погоды до сих пор неточные

Эксперт Илич: точный прогноз погоды более чем на 3 дня до сих пор невозможен

Столичному региону пообещали египетские ночи, грозы, град, шквалистый ветер и смерчи. Гуру погоды Владислав Илич на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой поговорил о том, почему мнения некоторых синоптиков сильно разнятся.

«Уравнения сами по себе бесполезны. Мы должны в них ввести различные условия — температуру воздуха, влажность на текущий момент, скорость ветра. Все эти основные метрологические характеристики берут с метеостанции, какие-то получают с данных дистанционного зондирования, что-то — со спутников», — сказал Илич.

Понятно, что поставить метеостанции каждые пять метров по всей территории Земли — в океане, в Сибири, в Арктике и так далее — просто невозможно. И отсюда возникает такой эффект, который называется эффектом бабочки. Если кратко: взмах [крыла] любой бабочки где-нибудь над Сингапуром через какое-то время может вызвать настоящий торнадо <…> в противоположной части земного шара.

Илич заметил, что суть этого эффекта в том, что на самом деле человечество до сих пор не научилось «описывать» атмосферу из-за недостаточности данных.

«Поэтому какая-то погрешность есть, чем дальше у нас метеорологические прогноз от даты. Если прогноз на три дня, ошибок одно количество. Если мы прогнозируем на неделю — ошибки накапливаются, и вероятность [точного] прогноза падает. Поэтому все профессиональные метеорологи говорят, что в современных условиях прогноз более чем на три дня невозможен, а его точность меньше 50%. И фактически мы скатываемся в то, что угадали или не угадали», — заключил он.

Метафору о египетских ночах, когда воздух прогреется до +24 градусов в темное время суток и не опустится ниже, использовал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Северо-западу России пообещали смерчи, но ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что их не предвидится.