Двухмесячная норма осадков выпадет в Москве к концу апреля

Синоптик Леус: к концу апреля количество осадков приблизится к двум нормам

К концу апреля количество осадков в Москве приблизится к двум месячным нормам. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

К утру 26 апреля на базовой метеостанции ВДНХ выпало 37 миллиметров небесной влаги — это точно соответствует климатической норме апреля.

«Учитывая, что дожди продолжаются, можно смело говорить о перевыполнении нормы по осадкам», — заявил Леус.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о надвигающейся зимней погоде в конце апреля. По его словам, за первые три дня следующей недели на столицу обрушится месячная норма осадков, придут снег и штормовой ветер, а давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба.

Резкое похолодание накроет Москву уже сегодня, на дорогах появится гололедица. Жителям столицы посоветовали не укрываться от дождя под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.