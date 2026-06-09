Дворец бракосочетания номер 5 открыли в Москве после масштабного обновления
Дворец бракосочетания номер 5 на востоке Москвы открылся после реконструкции и уже принял 50 первых пар. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы хотим, чтобы самые важные события в жизни москвичей проходили в достойной, красивой обстановке. Создание семьи — именно такая история», — подчеркнула она.
Работать он будет со вторника по субботу, с 9 до 18 часов. Подать заявление можно как лично, так и через «Госуслуги» или mos.ru. В общей сложности обновленный ЗАГС сможет регистрировать более четырех тысяч пар в год.
Всего для торжественных церемоний в Москве доступны более 60 площадок: 11 Дворцов бракосочетания, усадьбы, рестораны и даже станция метро «Маяковская». Кроме того, этим летом, как и раньше, станут доступны церемонии под открытым небом. Определиться может помочь портал «Наша свадьба» на портале mos.ru, где можно фильтровать площадки по дате, количеству гостей, стилю и многим другим параметрам.
В этом году желающим вступить в брак под открытым небом доступны как прежние площадки — Манежная и Тверская площади, а также Тверской бульвар, — так и новые: ротонда на Гоголевском бульваре, сцена «Круг» на Чистопрудном бульваре и амфитеатр у Политехнического музея. Планируется, что летом на этих площадках появится более 200 супружеских пар.