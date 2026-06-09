Дворец бракосочетания номер 5 открыли в Москве после масштабного обновления

Дворец бракосочетания номер 5 на востоке Москвы открылся после реконструкции и уже принял 50 первых пар. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы хотим, чтобы самые важные события в жизни москвичей проходили в достойной, красивой обстановке. Создание семьи — именно такая история», — подчеркнула она.

Работать он будет со вторника по субботу, с 9 до 18 часов. Подать заявление можно как лично, так и через «Госуслуги» или mos.ru. В общей сложности обновленный ЗАГС сможет регистрировать более четырех тысяч пар в год.