Два жилых комплекса по программе реновации возведут в Алексеевском районе Москвы

Строительство двух жилых комплексов по программе реновации проходит в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы. Общая площадь зданий составит более 67 тысяч квадратных метров. О ходе работ рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Новостройки возводят на улице Константинова на земельном участке 2 и на Ярославской улице на земельном участке 2/1.

«Всего в двух жилых комплексах в Алексеевском районе предусмотрено 638 квартир с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, хранения колясок и велосипедов, также для удобства жителей установят лифты. Первые этажи сделают нежилыми — в будущем там откроются предприятия социально-бытового назначения», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Министр добавил, что в районе очень развита городская и транспортная инфраструктура. Детские сады и школы, а также Институт биологии и химии МПГУ находятся в шаговой доступности.

Также рядом с будущими новостройками расположено большое количество магазинов, кафе, аптек и поликлиник. До станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии московского метро можно добраться пешком.

После завершения строительства рабочие приступят к благоустройству придомовой территории. Во дворах новостроек организуют площадки для активного отдыха и спорта. Проведут озеленение территории. Установят новые фонари и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при строительстве домов по программе реновации начали использовать префаб-технологии. Это процесс, при котором часть здания возводят из заранее изготовленных элементов. Такой метод строительства гарантирует качество дома: все блоки проходят проверку на заводах после изготовления.