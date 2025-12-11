Два надземных пешеходных перехода построят при продлении Валаамской улицы

Валаамскую улицу продлят до улицы Академика Королева. Над новым участком возведут два пешеходных перехода. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах», — добавил он.

Кроме того, переходы оснастят лифтами для удобства маломобильных граждан. Благодаря проекту районы Тимирязевский, Марфино и Бутырский станут более доступными для транспорта и безопасными для жителей. Завершить строительство планируется в следующем году.

Работы ведутся в условиях высокой загруженности, поскольку новый участок пересекает не только нынешнюю железнодорожную линию Москва — Санкт-Петербург, но и будущую высокоскоростную.

Ранее мэр Сергей Собянин анонсировал создание прямого съезда с Московского скоростного диаметра на улицу Академика Королева.