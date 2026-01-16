Два дома по программе реновации построили в Северо-Восточном округе столицы

Два дома по программе реновации возвели на северо-востоке столицы — в проезде Нансена и на Изумрудной улице. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Подъезды обустроены максимально просторными и светлыми. В каждом из них предусмотрены комнаты для консьержей, а также колясочные, в которых можно хранить детские коляски, велосипеды, лыжи и другой личный инвентарь, не занимая жилое пространство квартир», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В общей сложности в этих домах будет жить более 500 семей. Оба жилых комплекса оборудовали подземными парковками с доступом на лифтах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале заселения жилого дома на Родниковой улице в районе Солнцево, построенного по реновации.