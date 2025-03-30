Два бизнес-центра построят в Хамовниках

В столичном районе Хамовники девелопер начал строительство двух бизнес-центров в 9 и 11 этажей. Их суммарная площадь составит почти 40 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города.

Бизнес-центры будут находиться на Лужнецкой набережной, владение 2/4, рядом с олимпийским комплексом «Лужники». Путь до зданий от станции метро «Воробьевы горы» займет всего девять минут — у обоих БЦ хорошая транспортная доступность.

«На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров. Под ними расположится единый двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта, зонами для велосипедов», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что для удобства перемещения каждое из зданий оборудуют шестью пассажирскими и тремя сервисными лифтами. Завершить строительные работы должны в 2027 году.

При облицовке бизнес-центров хотят использовать панорамное витражное остекление, панели из алюминия и терракоты. Колористика строящихся объектов уже дала отсылку к цветовым решениям здания президиума Российской академии наук на противоположном берегу Москвы-реки и исторической застройке Хамовников.

Энергоэффективность класса А, которой будут обладать здания, позволит экономить до половины тепловой и электроэнергии при их эксплуатации.

Строят бизнес-центры вдоль городской площади — пьяццы, которая не только объединит их, но и станет местом притяжения горожан, где можно отдохнуть, поработать на свежем воздухе или провести деловую встречу.

Оба БЦ войдут в состав строящегося многофункционального комплекса Luzhniki Collection. Девелопер проекта — инвестиционная группа «Абсолют».