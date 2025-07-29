Дом русского бильярда открыли в историческом клубе фабрики «Свобода»

Дом русского бильярда «Родина» открыли в историческом здании клуба фабрики «Свобода», построенном в 1920-х по проекту архитектора Константина Мельникова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он добавил, что при реставрации клубу придали исторический облик, восстановив оригинальные фасады, окна, лестницы и детали интерьера. Бильярдный центр на 21 стол, в том числе с уникальным фиджитал-комплексом, сможет принимать до 500 игроков в день.

«Мы старались быть достойными замысла автора и его эпохи. Перед нами стояла задача создать пространство, где история, технология, спорт и культура становятся едины. Именно такая многофункциональность — не формальная, а живая — была главной мечтой Мельникова», — добавил сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин.