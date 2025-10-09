До трети гостей кинопарка «Москино» оказались жителями российских регионов

Кинопарк «Москино» за год работы посетили более 500 тысяч человек, из них 30% пришлось на гостей Москвы из российских регионов. К такому выводу пришли аналитики МТС Геоэффект на основе обезличенных данных.

Лидируют по числу посетителей (58%) жители столичного региона, еще 12% пришлись на гостей из-за рубежа. Активнее всего в кинопарк приезжают жители Калужской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга, а из иностранцев — белорусы и китайцы.

Почти четверть посетителей — люди от 35 до 44 лет. Больше половины добирались до парка на автомобилях, а почти 80% оставались там на четыре часа и дольше.

«Москино» — крупнейший в Европе кинокластер для съемок фильмов, сериалов и клипов. По выходным в нем часто проводятся экскурсии и развлекательные мероприятия.