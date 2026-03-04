Для проверки системы оповещения в Москве 4 марта включат пение птиц

В среду в 10:45 в Москве проверят системы оповещения. Жители города услышат пение птиц, обитающих в Московском регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В среду по всей России, включая Москву, пройдет масштабная проверка систем оповещения.

«Для поддержания их в рабочем состоянии регулярно проводятся специальные проверки. В столице проверка системы оповещения начнется в 10:45 по местному времени», — отметил собеседник агентства.

Горожане услышат музыку и пение птиц из динамиков громкоговорителей. Проверка продлится минуту.

Поскольку системы оповещения проверяются регулярно, в комплексной проверке задействуют не все устройства. Звуковой сигнал прозвучит не на всех городских территориях.

В октябре прошлого года по всей России взвыли сирены воздушной опасности — спасатели проводили масштабную проверку системы оповещения. На одну минуту заместили эфир радио и телеканалов.