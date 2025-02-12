Для прогулок и семейного отдыха. Чем порадуют площадки проекта «Зима в Москве»

Жители и гости российской столицы в рамках проекта «Зима в Москве» смогут посетить сказочный лес на Тверском бульваре и увидеть рождественский экспресс на Кузнецком мосту. Об этом сообщил портал мэра и правительства города .

В начале улицы Кузнецкий мост оборудовали рождественский вокзал, где можно купить праздничные сувениры и согреться горячими напитками. Через хвойный лес здесь мчится рождественский экспресс.

В необычной красно-золотой гамме оформили и Столешников переулок. Глаз жителей здесь порадуют необычные арки с мини-магазинами. Камергерский переулок также превратился в уютную лаундж-зону с удобными скамейками, пространство украсили вечнозелеными и хвойными растениями. На площадке можно также попробовать угощения в рамках фестиваля «Московское чаепитие».

У памятника К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре гостей порадует сказочный лес. Центральное место здесь занимает украшенная ретроигрушками и огоньками пятиметровая пихта Нордмана.

На площади у станции метро «Баррикадная» установили многоярусные зеленые зоны и гигантские праздничные подарки. Около Чистых прудов и у Биржевой площади — шестиугольные витрины с композициями для зимних фотографий.

Новый Арбат также превратился в зимний сад с огромными елочными шарами, хвойными деревьями и ретроавтомобилями. Старый Арбат красиво оформили в концепции «Теплые традиции».