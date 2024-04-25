Директор «Мосволонтера» Левит: вступить в ряды экологических волонтеров могут москвичи старше 14 лет | 360°

Москва 25 апреля 2024, 15:42 Директор «Мосволонтера» Левит: вступить в ряды экологических волонтеров могут москвичи старше 14 лет

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Экологическое волонтерство набирает популярность в Москве. Вступить в ряды добровольцев могут жители столицы старше 14 лет, рассказал директор ресурсного центра Александр Левит, сообщил сайт «Москва.ру».

По его словам, сейчас в команде «Мосволонтера» числится более 20 тысяч добровольцев-экологов. Это направление помощи считается одним из самых популярных у москвичей. Единомышленники проводят экологические акции и помогают приумножать зеленый капитал города.

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Левит отметил, что записаться на участие в экомероприятиях можно на сайте «Мосволонтера».