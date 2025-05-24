Детский сад построили в Хорошево-Мневниках по программе стимулирования МПТ

Детский сад ввели в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках по программе стимулирования мест приложения труда. Устроиться туда смогут более 40 человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В обмен на создание объекта социального назначения — детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, — город предоставил инвестору льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых многоквартирных домов», — заявил он.

Площадь объекта — более шести тысяч квадратных метров. Он вошел в состав жилого комплекса Sydney City. Расположение детского сада возле домов позволит сформировать полноценную городскую среду.

Всего программа стимулирования мест приложения труда действует пять лет. По ней возведут более 230 объектов общей площадью свыше шести миллионов квадратных метров и создадут более 310 тысяч новых рабочих мест.