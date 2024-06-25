Детский сад на 225 мест построят в Бабушкинском районе Москвы

В Бабушкинском районе по городской программе построят детский сад на 225 мест. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Речь идет о реализации программы стимулирования создания мест приложения труда. По словам Овчинского, в 2022 году Москва заключила с инвестором соглашение о строительстве школы и детского сада на северо-востоке города по этому проекту.

«На текущий момент строительно-монтажные работы завершены на 15%. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Там будет создано более 50 рабочих мест», — уточнил он.

Работы по строительству детского сада идут по графику. Специалисты уже заканчивают возведение железобетонного каркаса здания. Когда образовательное учреждение достроят и введут в эксплуатацию, его передадут столице. Детский сад станет частью инфраструктуры жилого комплекса, который находится рядом со станцией метро «Свиблово».