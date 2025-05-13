Дептранс подготовил тематический эфир ко дню рождения метро Москвы

В Москве подготовили тематический эфир ко дню рождения метрополитена, он будет длиться 11 дней подряд. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

С 13 по 23 мая на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро и наземном транспорте жителям и гостям города раскроют интересные факты о подземке. В эфире расскажут об истории метрополитена, дизайне станций, профессиях московского метро и покажут впечатляющие результаты работы подземки за 90 лет.

«Что еще показываем на медиаэкранах? Рубрику детского героя Московского транспорта Метроши. В праздничном выпуске он рассказывает, как столичное метро выросло за 90 лет, и показывает ретрофотографии», — отметили в дептрансе.

Также на экранах можно увидеть текстовые поздравления пассажиров. Присоединиться к праздничному эфиру можно с помощью чат-бота Александра.

«К 90-летию метрополитена подготовили более 20 сюжетов: они расскажут об истории метро с момента строительства 1-го участка и о перспективах его развития до 2030 года», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что город постоянно повышает стандарт обслуживания пассажиров в транспорте по задаче мэра Сергея Собянина.