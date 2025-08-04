Чемпионат по игре в тетрис проведут на форуме «Москва 2030»
На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который стартовал 1 августа, комплекс градостроительной политики и строительства столицы представит посетителям уникальную возможность — испытать себя в любимой несколькими поколениями игре в тетрис. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики.
Игру придумали в 1984 году в Советском Союзе, она быстро завоевала популярность среди сотрудников вычислительных центров и лабораторий, а потом стала известна и по всей стране. Тетрису посвятят одну из программ Градостроительного комплекса на форуме-фестивале.
По словам первого замначальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Марии Деруновой, игру любят и дети, и взрослые: в ней нужно проявлять смекалку, быстро реагировать и мыслить стратегически.
«И главное — есть наглядный результат. Во многом эта игра пересекается с работой строителей. Поэтому мы решили дать каждому возможность проявить себя в ней и придумали по-настоящему масштабный чемпионат, финал которого будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни», — рассказала Дерунова.
Участником чемпионата может стать любой желающий благодаря специальным тетрис-станциям, их разместят в нескольких городских локациях. Найти станции можно в игровом пространстве «Искусство строить» в «Лужниках», на территории МГТУ имени Баумана, у интерактивного музейного комплекса «Буран» на ВДНХ, в парке 50-летия Октября и на территории научно-технического комплекса «Сколково».
Работающие на тетрис-станциях специалисты объяснят правила игры и подсчета баллов. Полуфинал чемпионата состоится 13 сентября в «Лужниках», в нем поучаствуют 30 игроков. Финал пройдет 14 сентября.