Чемпионат по игре в тетрис проведут на форуме «Москва 2030»

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который стартовал 1 августа, комплекс градостроительной политики и строительства столицы представит посетителям уникальную возможность — испытать себя в любимой несколькими поколениями игре в тетрис. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики.

Игру придумали в 1984 году в Советском Союзе, она быстро завоевала популярность среди сотрудников вычислительных центров и лабораторий, а потом стала известна и по всей стране. Тетрису посвятят одну из программ Градостроительного комплекса на форуме-фестивале.

По словам первого замначальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Марии Деруновой, игру любят и дети, и взрослые: в ней нужно проявлять смекалку, быстро реагировать и мыслить стратегически.