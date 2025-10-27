Бульвар Академика Ландау в Москве соединили с Дмитровским шоссе

Бульвар Академика Ландау на севере Москвы продлили на полкилометра, чтобы соединить с Дмитровским шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Реконструировали участок Долгопрудненского шоссе, устроили разворотные съезды», — добавил он.

Работы проводились под контролем Мосгосстройнадзора, инспекторы которого восемь раз посещали стройплощадку.

«После завершения итоговой проверки оформили разрешение на ввод проезда в эксплуатацию», — заявил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Благодаря реализации проекта удалось улучшить транспортное обслуживание района Северный и станции метро «Физтех», а также снизить нагрузку на крупные автомагистрали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2028 году планируется сдать в эксплуатацию почти 300 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.