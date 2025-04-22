Культурно-просветительский проект «От Москвы до Бреста дорогами Победы» стартовал сегодня в международных скоростных «Ласточках» Москва — Минск. В поездах можно узнать о героях, полководцах и великих подвигах благодаря рассказам, архивным фото и документам экспозиций. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

«Направление выбрано неслучайно. Каждый из десяти вагонов рассказывает об определенном этапе войны с самого ее начала, символом которой является стойкость Брестской крепости», — отметил глава РЖД Олег Белозеров.

В четвертом вагоне уделили внимание вкладу железнодорожников: во время войны они в сложных условиях обеспечивали доставку военной техники и боеприпасов, доставляли пассажиров и восстанавливали пути.

За военные годы работники железных дорог отправили более 1,5 миллиарда тонн грузов. Для фронтовых нужд было проведено 443 тысячи эшелонов, доставлено 20 миллионов вагонов с войсками и военными грузами. Не зря маршал Жуков говорил, что Победы без них не было бы.

«Каждый российский железнодорожник чтит наших предшественников. И мы стремимся сохранить и передать эту память будущим поколениям», — дополнил глава РЖД.

Международные скоростные поезда между Москвой и Минском запустили четыре года назад. Их пассажирами за это время стали более 2,5 миллиона человек.