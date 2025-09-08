Большую Юшуньскую улицу реорганизуют в магистраль районного значения

Большую Юшуньскую улицу реконструируют на участке от улицы Каховка до Балаклавского проспекта, повысив ее статус до магистрали районного значения. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Планируется отремонтировать 1,2 километра дороги, организовав вдоль нее тротуары и 26 съездов.

«Помимо этого, на улице установят пять остановок городского транспорта», — добавил Десятков.

Рабочим предстоит также переложить инженерные коммуникации, в частности переустроить теплосети и кабельные линии. Эти работы будут проводиться по согласованию с котельными, чтобы окрестные дома не замерзали.

Систему управления движением на улице автоматизируют, что позволит значительно увеличить пропускную способность.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дорога станет четырехполосной, благодаря чему улучшится транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорный с населением более 200 тысяч человек.