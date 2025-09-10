Более километра реконструированных дорог откроют в сентябре на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы реконструировали 2-й Грайвороновский проезд и построили Проектируемый проезд № 57, общая длина дорог составила более километра. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

«Объект успешно прошел итоговую проверку надзорными органами и готов к вводу в эксплуатацию», — добавил он.

За полтора года работ специалисты проложили более километра дождевой канализации, смонтировали девять километров электросетей, установили светофоры, нанесли разметку, облагородили прилегающую территорию и обустроили четыре остановки общественного транспорта.

Новая дорога позволит соединить районы Рязанский и Текстильщики, а также улучшит транспортное сообщение с соседними Нижегородским районом и Кузьминками.