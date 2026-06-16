Более 90 тысяч билетов проверили на маршруте Т2

С момента запуска трамвайного маршрута Т2 контролеры проверили уже 93,5 тысячи билетов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Ежедневно наши сотрудники проводят проверки оплаты проезда в каждом трамвае», — подчеркнул он.

Регулярные проверки проводятся и на Первом трамвайном диаметре. Ликсутов поблагодарил пассажиров, добросовестно оплачивающих проезд. Все заработанные таким образом средства идут на развитие транспортной системы и улучшение подвижного состава.

За безбилетный проезд и использование чужой социальной карты предусмотрен штраф — пять тысяч рублей. Контролеры выписали уже более двух тысяч таких постановлений.

Московские трамвайные диаметры работают с 2025 года. Первый такой маршрут связал станцию метро «Университет» и Метрогородок, а второй — станцию метро «Чертановская» и район Новогиреево. На линии курсируют современные отечественные трамваи, часть маршрута они проходят без подключения к контактной сети.