Более 90 спортивных объектов возведут в Москве к 2027 году за счет инвесторов

В Москве к 2027 году планируют возвести 101 спортивный объект, из них более 90 — за счет инвесторов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Это не первый совместный проект правительства Москвы и бизнеса в формате концессионных соглашений. Действуют они и в других сферах, например экологии.

Одним из таких проектов станет «Хоккейный город Сколково». В него планируется вложить около 3,4 миллиарда рублей.

«Совместный проект Москвы и завода „ЭкоТехПром“ по утилизации электроники позволяет, с одной стороны, сформировать экономику замкнутого цикла и вернуть в новые производственные циклы рециклированные материалы, а с другой — не допустить попадание опасных веществ в почву, воздух, тем самым сберечь жизнь и здоровье людей», — рассказал гендиректор предприятия Тимур Давлеткужин.

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что городские власти часто привлекают инвесторов к важным инфраструктурным объектам через механизмы государственно-частного партнерства.