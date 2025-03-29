Более 80 человек посетили семинар о строительстве в зоне объектов культурного наследия

Семинар в формате «Работа над ошибками» провели на площадке Ситуационного центра правительства Москвы. Мероприятие, посвященное разбору особенностей строительства и реконструкции в охранной зоне объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, посетили более 80 человек. Об этом сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Обучающий семинар организовал департамент градостроительной политики при поддержке Единого реестра застройщиков, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы.

«Встречи с представителями девелоперских и строительных организаций традиционно посвящены конкретным услугам в сфере строительства, которые предоставляются тем или иным уполномоченным органом», — привела слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Он подчеркнул, что на семинаре рассмотрели вопросы, которые касаются получения разрешений на строительство и реконструкцию на территории объекта культурного наследия или на смежных с ней участках. Его участники также обсудили выдачу разрешительной документации на строительство на особо охраняемых природных территориях, регенерацию историко-градостроительной среды и многое другое.

Мероприятия в формате «Работа над ошибками» для застройщиков и специалистов проводят с 2016 года. Программу девятого сезона семинаров на 2025 год уже опубликовали.