Более 60 семей переехали в новый дом в проезде Черепановых по реновации

С начала старта переселения в новостройку по программе реновации в районе Коптево уже переехали 63 семьи. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, более 60% москвичей, расселяемых из старых домов, отпраздновали новоселье в квартирах в ЖК в проезде Черепановых. Переселение началось в феврале 2025 года.

«На сегодня из 96 переезжающих семей 63 отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Большинство из них — свыше 50 — воспользовались помощью города при переезде. Жителям бесплатно предоставили услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старых квартир в новые», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории обустроили тротуары, проезды и пешеходные дорожки, а также установили наружное освещение, высадили кустарники и деревья, разбили цветники и газоны.

Дом построили в развитой городской инфраструктуре. Неподалеку находятся школы, детсады и объекты социально-бытового обслуживания, усадьба Петровско-Разумовское, Большой Садовый пруд, станции «Лихоборы» и «Коптево» МЦК.

Всего в районе по программе реновации предстоит расселить 123 старых дома, новые квартиры получат более 23 тысяч жителей.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.