Более 500 человек зарегистрировались на экскурсии в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»

Комплекс градостроительной политики и строительства столицы подготовил экскурсионную программу в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Каждый желающий сможет посетить закрытые и знаковые строительные объекты. Интерес к экскурсиям уже проявили более 500 человек.

За весь период проведения форума-фестиваля «Москва 2030» запланировано провести более 30 пешеходных, вело- и автобусных экскурсий, посвященных градостроительной деятельности столицы.

Участники программы посетили станции «Новомосковская» и «ЗИЛ», узнав об их особенностях. Экскурсанты побывали на станциях в сопровождении руководителей строительных объектов.

На других экскурсиях горожанам рассказали о строительстве образовательного кластера МГТУ им. Баумана, а также как кластер «Ломоносов» стал одним из центров научно-образовательной инфраструктуры Москвы. Кроме того, у участников экскурсий была возможность узнать, как развивался спортивный кластер «Лужники».

В рамках форума-фестиваля жители и гости Москвы могут посетить строительную площадку ЖК «Бадаевский», Петровский путевой дворец и Музей имени С. Г. Строганова. Также гиды расскажут интересные факты о районах в рамках экскурсий по Юго-Западному административному округу столицы, районам Кожевники, Даниловскому и другим.

Цикл просветительских велоэкскурсий посвятили программе комплексного развития территорий. Маршрут, который охватывает несколько районов и территорий столиц, разработали в партнерстве с Музеем Москвы.

Экскурсии от Градостроительного комплекса столицы можно будет посетить до 7 сентября включительно. Зарегистрироваться можно заранее по ссылке.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представляет главные инновации и достижения во всех сферах жизни столицы.

Культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия пройдут более чем на 30 площадках фестиваля с 1 августа по 8 сентября.