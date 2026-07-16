Более 200 участников фестиваля «Энергия талантов» встретились в Москве
Фестиваль «Энергия талантов» ежегодно открывает новые имена. В этом году его финал, который начался 16 июля в московском культурном центре «Строгино», собрал более двухсот участников из 41 дочерних обществ «Роснефти». Победителей определят в нескольких номинациях.
Выступления талантливых нефтяников оценивают профессионалы индустрии. В состав жюри вошли многие известные артисты и деятели культуры, в том числе солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов.
К фестивалю он относится как к личной истории: когда Дроздову было 14 лет, его пригласили выступить с оркестром сотрудники Куйбышевского НПЗ.
«Я так этим всем вдохновился, что по сей день мое любимое дело — выходить к людям на сцену и петь людям исключительно живым голосом. Поэтому я считаю, это настолько классно, что люди выйдут, что люди споют, что люди сыграют, что люди станцуют, что люди выдохнут!» — признался солист ВИА «Синяя птица».
За годы проведения фестиваль объединил более семи тысяч сотрудников «Роснефти» и членов их семей. Для многих это возможность не только показать талант, но и найти новых друзей, с которыми можно петь хором.