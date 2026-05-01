Более 200 человек познакомились с технологией крупномодульного строительства с начала года

Завод модульного домостроения «МонАрх» с начала года принял более 200 гостей, которым показали современные технологии строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Большая часть работ проходит в заводском цехе, что улучшает качество и ускоряет процесс, исключая зависимость от погодных условий. Это делает строительство комфортным для жителей соседних домов: меньше шума, тяжелой техники и загрязнения улиц, а также обеспечивает строгий контроль качества в заводских условиях», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего на заводе провели уже 10 экскурсий и планируют расширять программу. Создание одного модуля занимает менее часа, а монтаж на стройке — около месяца. По сравнению с монолитным строительством процесс ускоряется более чем вдвое.

В конце прошлого года Фонд реновации сдал жилой дом по улице Гарибальди, полностью возведенный по такой технологии всего за 6,5 месяца.