Более 13 тысяч лифтов произвели в Москве в 2024 году

В столице работают четыре предприятия по производству лифтов: Щербинский лифтостроительный и Карачаровский механический заводы, МЭЛ и «Мослифт», которые в прошлом году произвели более 13 тысяч подъемных машин. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По итогам 2024 года компании выпустили свыше 13 тысяч подъемных машин, что составляет более половины от общего объема изготовленных в России лифтов», — добавил он.

На базе Карачаровского механического завода формируется первый в России кластер лифтостроения. Это позволит локализовать производство техники и обеспечить технологический суверенитет страны.

С ним, а также с Щербинским лифтостроительным заводом город заключил офсетные и спецконтракты, чтобы реализовать программы реновации и капремонта.

МЭЛ получил статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы.

Сэкономленные средства можно вкладывать в обновление оборудования и расширение ассортимента. В 2024 году на предприятии появился новый производственный цех по производству высокоскоростных лифтов.

Предприятие «Мослифт» в прошлом году получило новый лазерный комплекс для резки листового металла.