Бесплатный мастер-класс по 3D-моделированию пройдет в Москве

Четвертый мастер-класс по созданию 3D-моделей для архитектурно-градостроительного решения состоится 21 апреля в онлайн-формате. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования, включая разбор типичных ошибок и практические советы по оптимизации рабочего процесса», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В теоретической части эксперты расскажут о работе со схемой планировочной организации участка, важности точного позиционирования моделей и других аспектах. Практическая будет посвящена цветокоррекции, текстурам, трансформациям геометрии объектов и другим лайфхакам.

Начало мастер-класса в 11:00, продлится он полтора часа. Присоединиться к встрече можно по ссылке.